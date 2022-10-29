MENÜ

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş Emlakjet, ABD'li oyuncu ile ilgili alınan kararı resmi internet sitesinden duyurdu.

29 Ekim 2022, Cumartesi 15:18 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet'te bir ayrılık yaşandı. Siyah - beyazlı kulüpten ABD'li guard Bryce Brown ile ilgili alınan karar resmen açıklandı.

İlgili Haberler
Şenol Güneş'ten Romain Saiss kararı!


Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna sezon başında dahil olan Bryce Brown ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bryce Brown’a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...