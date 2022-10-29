Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet'te bir ayrılık yaşandı. Siyah - beyazlı kulüpten ABD'li guard Bryce Brown ile ilgili alınan karar resmen açıklandı.





Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna sezon başında dahil olan Bryce Brown ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bryce Brown’a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.