Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı’nda bir koronavirüs vakası

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın hentbol takımında bir sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve iki karşılaşmanın ileri tarihe ertelendiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, pozitif bulguya rastlanan oyuncunun tedavi, takip ve izolasyon sürecinin protokoller doğrultusunda başlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Hentbol Federasyonu, bir hentbolcumuzun Kovid-19 pozitif ve diğer hentbolcularımızın temaslı olmaları sebebiyle Beşiktaş Aygaz Takımı’mızın yarın Süleyman Seba Spor Salonu’nda Göztepe ile 31 Mart Çarşamba günü ise İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile oynanması planlanan Süper Lig maçlarını ileri bir tarihe ertelemiştir."