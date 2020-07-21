Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, doğrudan Avrupa Ligi’ne

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı’nın Avrupa Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Avrupa Hentbol Ligi’ne ön eleme oynamadan katılma hakkı elde ettiği belirtildi.

Avrupa Hentbol Ligi’nde grup aşamasının kura çekiminin 1 Ekim’de yapılacağı aktarıldı. Beşiktaş Aygaz’ın grupta ilk maçını 20 Ekim’de oynayacağı ifade edildi.

Organizasyonda gruplarda 24 takım mücadele edecek. Beşiktaş Aygaz’ın da arasında bulunduğu 12 takım doğrudan gruplarda yer alacak. Grup aşamasında mücadele edecek diğer 12 ekip ise 2 ön eleme turunun ardından belli olacak. Avrupa Hentbol Ligi’nde 2020-2021 sezonu, 15-16 Mayıs 2021 tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final maçlarıyla son bulacak.