Trabzon deplasmanında çok ağır bir yenilgi yaşayan Beşiktaş adeta dibe vurdu... 6 maçta 5 puan toplayabilen, son 3 deplasman maçında 10 gol yiyen Siyah-Beyazlılar çok değil 1.5 yıl önce tarihinin en parlak dönemlerinden birisini yaşıyordu. Üst üste 2 yıl şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıp 2018'in şubat ayında B.Münih'in önüne çıkan Kartal'da çöküş aslında bağıra bağıra geldi.

İşte Fikret Orman yönetiminin faturası çok ağır olan yanlışları:

HER GEÇEN GÜN KAN KAYBEDİLDİ

Ekonomik sıkıntıların önüne geçilemedi. Bu yüzden takımın kilit isimleri satıldı. Çok önemli bir gelir elde edilmesine rağmen gidenlerin yeri doldurulamadı. Takım her geçen gün biraz daha kan kaybetti.

GELEN GİDENİ MUMLA ARATTI!

Transferde tarihi hatalar yapıldı. Talisca ve Aboubakar gibi kiralık yıldızlar takımda tutulamadı. Buna karşın alınan isimlerin çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı yarattı. Gelen, gideni mumla arattı.

TAKIM YALNIZ BIRAKILDI

Yönetimin kilit isimlerinden Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları bir şekilde kulüpten uzaklaştırıldı. Takım yalnız bırakıldı.

KRİZ KÖTÜ YÖNETİLDİ

Takıma altın yıllarını yaşatan Şenol Güneş'le ilgili kriz çok kötü yönetildi. "Kültür inşa edeceğim" diyen Abdullah Avcı, Necip'e sarıldı. Hayal kırıklığı yarattı.

DÜNYALARI KAZANIYORLAR

Çok önemli paralar kazanan yıldızlar sahada hayalet gibi geziyor.

TARAFTAR İSYANDA

Üst üste alınan kötü skorlar taraftarları isyan noktasına getirdi. Perşembe günü oynanacak Wolves maçında büyük protestolar bekleniyor.

Kaynak: Takvim



