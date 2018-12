Beşiktaş, Avrupa’da mücadele edecek bir CS: GO kadrosu kuracak

“2019 yılının ikinci çeyreği gibi erkek CS: GO takımı planlarımız var” diyerek taraftarı heyecanlandıran İpçi, kurulması planlanan bu takımın uluslararası arenada rekabet edecek bir ekip olarak düşünüyor. CS: GO kadroları için “bunun da diğerleri gibi Avrupa’da olmasını düşünüyoruz” diyen yönetici, yabancı oyunculardan kurulu bir CS: GO kadrosuna yeşil ışık yaktı.

Henüz netlik kazanmış değil

Beşiktaş’ın CS: GO kadrosu kuracak olması, şimdilerde herhangi bir takımla sözleşme imzalamamış olan ex-Space Soldiers ve ex-Royal Bandits oyuncuları için birçok dedikoduyu gündeme getirdi. Bir diğer yandan İpçi’nin açıklamalarına göre henüz net bir kadro arayışı bulunmuyor. (Playerbros)