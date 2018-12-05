Beşiktaş, Avrupa’da mücadele edecek bir CS: GO kadrosu kuracak
Beşiktaş CS: GO takımı için bir açıklama yaptı. Beşiktaş Espor’un yöneticisi Erman İpçi, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2019’un ikinci çeyreğinde Beşiktaş’ın da “erkek CS: GO” kadrosu kuracağının altını çizdi. Kulüp, hali hazırda kadın CS: GO kadrosuna sahip.
“2019 yılının ikinci çeyreği gibi erkek CS: GO takımı planlarımız var” diyerek taraftarı heyecanlandıran İpçi, kurulması planlanan bu takımın uluslararası arenada rekabet edecek bir ekip olarak düşünüyor. CS: GO kadroları için “bunun da diğerleri gibi Avrupa’da olmasını düşünüyoruz” diyen yönetici, yabancı oyunculardan kurulu bir CS: GO kadrosuna yeşil ışık yaktı.
Henüz netlik kazanmış değil
Beşiktaş’ın CS: GO kadrosu kuracak olması, şimdilerde herhangi bir takımla sözleşme imzalamamış olan ex-Space Soldiers ve ex-Royal Bandits oyuncuları için birçok dedikoduyu gündeme getirdi. Bir diğer yandan İpçi’nin açıklamalarına göre henüz net bir kadro arayışı bulunmuyor. (Playerbros)