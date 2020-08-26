Siyah-beyazlılar, PAOK’a elenerek Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Kartal, orada da ilk olarak tek maçlı sistemde oynayacak, ardından play-off’a kalırsa çift maç sistemi gelecek. Öte yandan, aslında ligi 3. bitirerek Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkı elde eden Beşiktaş, Trabzonspor’un katılamama durumundan sonra 25 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla sezonu açtı ve bir anda ön elemeleri oynamak zorunda kaldı.

Normal şartlarda Sergen Yalçın ve ekibi, ekim ayında Avrupa sezonunu açacaktı.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan seri başı olarak girecek Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;

Rijeka / Hırvatistan

Charleroi / Belçika

Desna / Ukrayna

SonderjyskE / Danimarka

Anorthosis / Kıbrıs Rum Kesimi

St. Gallen / İsviçre

Vojvodina / Sırbistan