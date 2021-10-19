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Beşiktaş, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

19 Ekim 2021, Salı 22:23 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş 'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında evinde Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Avrupa kupalarında çıktığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet alamamış olurken son 6 maçta da galibiyet göremedi.

AA

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