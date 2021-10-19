Beşiktaş, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Beşiktaş 'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında evinde Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Avrupa kupalarında çıktığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet alamamış olurken son 6 maçta da galibiyet göremedi.
AA