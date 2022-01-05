Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde TRT SPOR'un sorularını yanıtlayan Kocadağ, "İlginç bir anı olacak bizim için. 2 sene önce planlanan bir maç aslında Doha'da. Pandemi dolayısıyla ertelendi. Heyecanlıyız. Buraya iki kupanın da şampiyonu olarak geldik. Bugün de üçüncü kupayı alabiliriz. İnşallah bize nasip olur. Yeni yıla kupayla girmek bizim için önemli. Doha'da büyüleyici bir atmosfer var. İyi ağırlanıyor olmak bizim için keyif verici" ifadelerini kullandı.

Kocadağ, koronavirüs vakalarından dolayı lig maçlarının ertelenmesiyle ilgili, "Haftaya ligler var. Erteleme olacak mı, bilmiyoruz. Federasyon ve sağlık kurulları ne karar verecek. Bizim şu anda bu konuda resmi bir talebimiz yok. Konuşulan bir şey ama" dedi.

Kocadağ: Oyuncularımızı uyarıyoruz

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ koronavirüs salgınının etkileriyle ilgili, "Pandemi bizim elimizde olan bir durum değil. Biz bunun çok kötü dönemini yaşadık. Ben hastalandım, başkanımız iki kere yakalandı. Bir görev yapmaya çalışıyoruz, bu pandemi de tüm dünyanın başında bir bela olmaya devam ediyor. Pandemi tüm dünyayı etkiledi, bizleri de etkiledi. Ancak biz bir görev yürütüyoruz. Salgına yakalanan oyuncularımız hafif atlatıyor genel olarak. Oyuncularımızı gerekli önlemleri almaları yönünde uyarıyoruz" dedi.

"Bir fırsat transferi olursa yaparız"

Kocadağ, arası transfer yapılacak mı sorusuna, "Sayısal anlamda takımda eksik kaldığımız bir bölge yok. Teknik ekibimizden de transferle ilgili bir talep gelmedi. Şu anda takviyeye ihtiyaç yok ama transfer dönemi her zaman sürprizlerle geçiyor. Bir fırsat transferi olursa yaparız" yanıtını verdi.

"Vida'ya teklif yok"

Kocadağ, Sözleşmesi bitecek isimlerden Domagoj Vida'ya teklif olup olmadığı sorusunu, "Resmi bir teklif gelmedi. Vida'nın, Beşiktaş'a çok fayda sağladığı zamanlar oldu. Sezon sonunda mali şartlarımıza uyarsa devam edebiliriz. Oturup konuşacağız. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız ama gelecek konusunda genç bir takım oluşturma hedefindeyiz" şeklinde yanıtladı.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig 'deki durumunu değerlendiren Kocadağ, "Beşiktaş, ilk yarıda açılan puan farkını kapatabilecek kadro kalitesine sahip. Bunun için mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.