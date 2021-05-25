Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, yeni sezon için kadro hazırlıkları başladı. Kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, bugün yönetim kurulu toplantısı öncesinde TRT Spor'a konuştu. Kocadağ, transferden limitlere, takımdaki oyunculara gelen tekliflerden Sergen Yalçın'ın sözleşmesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE KOCADAĞ'IN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI:

Başkanımızın kurduğu yönetim kurulu, ümit veren bir ekipti. Zor şartlarda, iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii önemli olan, bundan sonra neler yapılacağı. İdari anlamda iyi yönetilen bir Beşiktaş ortaya çıktı. Bu başarılarda tüm camiamızın emeği var.

Yönetimsel anlamda, geldiğimiz günden beri kurallara uyan, arkadan dolanmayan bir yönetim olduk. Bu yaz transfer döneminde de bu böyle olacak. Bu uzun vadede Beşiktaş'ın yararına olacak

Bu rakamlar bize imkan sağlamayan rakamlar. Biz bu rakamlara rağmen en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de önce Beşiktaş'ın değerleri... Kiralık olan oyuncularla da konuşacağız, transfer edeceğimiz oyuncularla da konuşacağız. Optimum ücretleri kafamızda belirliyoruz. Mali yapımıza göre transfer çalışmaları yapıyoruz. Transfer politikasında yine Beşiktaş'ın mali yapısı ön planda olacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmamız, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Bu sayede çok rahat markete çıkaracağımız oyuncuları daha uygun bir fiyatlara transfer edebiliriz.

Hocamızla henüz sözleşme konusunda görüşmedik. Kendisi tatilde. Haftaya kendisiyle görüşürüz ve işi karara bağlarız.

Beşiktaş'ın bu sene kadrosundaki oyuncular değerine değer kattı. Türkiye'de ligin en iyi oynayan takımı. Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiler. Yapılan teklifler doğru. Değerini bulmuş oyuncuların hepsi konusunda karar alırız. Tekliflere göre, bizim de kafamızda rakamlar var. Yabancı oyuncularımız var, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncuları. Beşiktaş'a teklif gelmesi kadar doğal bir şey yok. Bizim bu oyuncuların yerini nasıl dolduracağımız önemli. Gruptan çıkmayı hedefleyen bir takımımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir derece edecek ve şampiyonluğu kovalayacak bir kadro kurmaya çalışacağız.

Lens ve Douglas sözleşmeli oyuncularımız, bunlarla ilgili teknik ekibin bir kararı olmazsa yine kiralık olarak göndermeyi planlıyoruz. Boyd ise Sivasspor'da iyi bir sezon geçirdi. Teknik ekibin kararı doğrultusunda onunla ilgili de kararı vereceğiz.

Başkanımız ve ben Rosier ve Ghezzal ile konuştuk. İkisi de Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu formayı seyircilerin önünde giyme hedefleri var, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefleri var. Bu isteği, arzuyu memnuniyetle karşılıyoruz, şartları onlar için zorlayacağız.



