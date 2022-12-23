Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Bizim çekincemiz yok!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyonla düzenlendi. Yapılan kura çekimi sonrasında Beşiktaş , Süper Lig ekibi Ankaragücü ile eşleşti. Bu eşleşme sonrasında siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, eşleşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın o açıklamaları:

Bu turdan sonra artık zor ve kolay kura demek çok doğru olmaz. Biz geçen turda da Şanlıurfaspor ile oynadık. Gerçekten 2. lig takımı olmasına rağmen çok iyi mücadele etti. İlk yarı 2-0 geriye düştük. Daha sonra 4-2 kazandığımız bir maç. Her takım, tek maç eleme usulüyle oynandığı için varını yoğunu ortaya koyuyor. Orada çekişmeli, güzel maçlar oluyor. O anlamda da Ankaragücü Süper Lig ekibi ve çok iyi bir takım. Biz de Ziraat Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında inşallah bu kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Çok önem verdiğimiz kupa ve kura. İnşallah galip gelen, tur atlayan taraf oluruz.

Süper Lig'de tatsız olaylar yaşanmıştı ama o dönemde zaten federasyon, kendi kuralları çerçevesinde cezai şartları uygulamıştı. Beşiktaş camiası Türkiye'nin en eski camialarından birisi. Biz hiçbir kulübün ferdi yaşanan olaylarını bütün camialara mâl etmek istemeyiz, etmiyoruz da. Daha sonra Ankaragücü Başkanı ve yönetim kurulu çok ciddi üzüntülerini bizlere ifade ettiler zaten. Biz bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Orada yaşanan ferdi olaylar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları bellidir. Federasyonun kanunları belldir. Beşiktaş Kulübü Türkiye'nin her yerine gider, maçını oynar, gelir. Bizim o anlamda sıkıntı ve çekincemiz yok. Dostluk çerçevesi içerisinde maçın oynanacağını düşünüyoruz. Bir çekincemiz yok.