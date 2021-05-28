Beşiktaş Asbaşkanı Avşar’dan teşekkür plaketi

Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)-BEŞİKTAŞ Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne katkı sağlayan kişilere plaket takdim etti.

Yalova ve Bursa’da devam eden HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları kapsamında 1907 Fenerbahçe - Beşiktaş HDI Sigorta mücadelesi öncesinde plaket töreni gerçekleştirildi. 90. Yıl Spor Salonundaki törende Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Süper Lig’e katkılarından dolayı Yalova Valisi Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve Süper Lig’in konaklama sponsoru Terma City adına Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas’a plaket takdim etti.

Törende açıklamalarda bulunan Asbaşkan Avşar, Beşiktaş’ın futbolun yanı sıra diğer branşlarda da başarılı bir kulüp olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalye basketbol branşında şampiyonluğu hedeflediklerini kaydeden Avşar, “Teknik anlamda gayet inanmış bir ekip var, oyuncularımız desen öyle. İnşallah bu sene tekerlekli sandalye basketbolda kupayı kaldıran taraf Beşiktaş Kulübü olacak arkadaşlar. Bu vesileyle tüm yarışmacı, branştaki rakip takımlarımıza da başarılar diliyorum. Tekerlekli basketbol başka bir branş. maneviyatı da bizim için çok yüksek. Bu salonlarda büyük bir hayat dersi veriliyor. Bunu izlerken insanlar farklı feyzler de alabilir. Hayat için kendilerine başka örnekler de çıkarabilir. Çok büyük, güzel bir savaş var. Bu savaş da tüm camialara, tüm branşlara, tüm insanlara örnek olacağını düşünüyorum. Herkese de başarılar diliyorum. İnşallah tekerlekli sandalye basketbol da diğer branşında olduğu gibi Beşiktaş’ı şampiyon olarak göreceğiz” diye konuştu.

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas ise Terma City’in Süper Lig’in konaklama sponsporu olmasından dolayı gurur duyduğunu anlattı.

Talas, mücadelenin üst düzende olduğu karşılaşmaların yaşandığını ifade eden Talas, “Bundan sonraki etaplarda da Allah izin verirse bir arada olacağız. Yalova ilimiz açısından da kendimiz açısından da çok mutluluk verici, gururu verici bir organizasyon açıkçası” dedi.

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