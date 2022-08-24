Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve stoper bölgesini güçlendirmek için de temaslarda bulunan Beşiktaş , aradığı futbolcuyu sonunda buldu. Kartal, İsveç Ligi Djurgarden’da forma giyen 23 yaşındaki savunmacı Isak Hien’in transferi için futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı. Bu transfer için İsveçli genç ismin kulübüne 3 milyon Euro ödeyecek olan Kara Kartal, bu bedeli 4 taksit halinde ödeyecek.

Siyah-Beyazlılar’ın, oyuncu ile yıllık 900 bin Euro’dan 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Kara Kartal’ın, 1,91’lik futbolcuyu saatler içinde İstanbul’a getirmeyi planladığı kaydedildi.

Libero da oynayabiliyor

Isak Hien, başta stoper olmak üzere ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor. 1.91 boyundaki defans oyuncusunun aynı zamanda Burkina Faso pasaportu buluyor. Kariyerine İsveç’in Vasalund takımında başlayan Hein, 1 Ocak 2021’de ülkenin bir diğer takımı Djurgarden’e imza attı. İsveç’te kariyeri boyunca 105 maça çıkan Hein, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

İsveç Ligi’nde Jurgarden forması giyen Isak Hien, bir süredir Galatasaray ’ın da transfer gündeminde yer almıştı.



