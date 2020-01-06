Sezon başında yapılan transferlerin takıma bir türlü ayak uyduramaması sonucu, devre arasında Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit isimleri kadroya katmayı hesaplarken, ortaya atılan isimler şimdiden taraftarı heyecanlandırmaya yetti.

Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak itibarıyla resmen başladı. Süper Lig'de ilk yarıda umduğunu bulamayan takımlar kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti.

Özellikle Süper Lig'in dev ekipleri zirve yarışından kopmamak için transfere yoğun mesai harcıyor. Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi.

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen areanapoli.it sitesi, siyah-beyazlıların İspanyol golcü Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.

Haberde Beşiktaş'ın Roma'lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak "İstanbul kulübü, Kalinic'e el atmayı umuyordu, ancak Roma, onu bırakmak istemeyince uluslararası alanda daha fazla araştırma yapıp Llorente konusunda harekete geçmeye karar verdiler" denildi.

2.5 ALIYOR, 3 İSTEYEBİLİR

Napoli'nin yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun 34 yaşındaki Llorente ile çalışmak istemediği belirtilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun Napoli'de 2.5 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro isteyebileceği detayına yer verildi.

Ayrıca "Yaz aylarında ücretsiz transfer edilen Fernando Llorente, ağır bir bombardıman uçağı arayan Beşiktaş için iyi bir fikir haline geldi. Türkler pazar gününe kadar bu transfer için girişimlere başlayabilir. İstanbul macerası da İspanyol forvet için kariyerinin son dönemine girerken farklı bir tecrübe olabilir" yorumu yapıldı.

Bu sezon İtalyan ekibinden 19 maça çıkıp sadece 3'üne ilk başlayan İspanyol forvet, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

577 MAÇTA 236 GOLE ETKİ ETTİ

Llorente profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımda forma giyip 577 maçta 177 gol attı. 59 da asist yaparak 236 gole direkt etki etti. (Sabah)