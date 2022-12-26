Beşiktaş ara vermeden Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig 'de 23 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş , 15. haftada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, dün oynadıkları bu maçın ardından bugün ara vermeden Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacakları Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkların başladı.

Basına kapalı çalışma yaklaşık bir saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5’e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladılar.

Futbol A Takımımız, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (27 Aralık) saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.