Beşiktaş antrenmanını Serdar Topraktepe yönetti





Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (28 Ekim) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.