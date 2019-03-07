Beşiktaş antrenmanında turnuva

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Konyaspor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Ardından açma-germe yapan futbolcular; dar alanda oyun kontrolü ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı.

Çalışmalar bugün de sürecek

Antrenman, yarım sahada yapılan dört takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Turnuvayı kazanan; Güven Yalçın, Utku Yuvakuran, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Ege Atlam’dan oluşan yeşil takım, maçın ardından zafer pozu verdi.

Siyah- Beyazlılar’da hazırlıklar, bugün saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Atiba coştu bir kere!

Kara Kartal’ın tecrübeli ön liberosu Atiba Hutchinson, son haftalardaki etkili görüntüsüne dünkü idmanda da devam etti. 36 yaşındaki futbolcu, enerjisiyle alkış topladı.

Karius'tan geçit yok

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli file bekçisi Karius, dünkü idmanda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Alman kaleci, Konya maçı öncesinde formunu yükselttiğini gösterdi.