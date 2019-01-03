Beşiktaş Antalya'ya gitti

Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya gitti.

03 Ocak 2019, Perşembe 14:42
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Beşiktaş Antalya'ya gitti

BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, kafilede yer aldı. 

Siyah-Beyazılar,14 Ocak Pazartesi gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yapacak.

Çalışmalarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak olan Beşiktaş, kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş'ın, kamp kadrosuna şu futbolcular dahil edildi:

Adem Ljajic 

Adriano Correia 

Alpay Çelebi 

Atiba Hutchinson 

Caner Erkin 

Cyle Larin 

Domagoj Vida 

Dorukhan Toköz 

Ege Atlam 

Enzo Roco 

Erdem Seçgin 

Erdoğan Kaya 

Ersin Destanoğlu 

Fatih Aksoy 

Fatih Değirmenci 

Gary Medel 

Gökhan Gönül 

Güven Yalçın 

Hüseyin Seylığlı 

Jeremain Lens 

Kartal Kayra Yılmaz 

Loris Karius 

Marlon Bülent Üçüncü 

Mertcan Açıkgöz 

Mustafa Pektemek 

Necip Uysal 

Oğuzhan Aydoğan 

Oğuzhan Özyakup 

Ricardo Quaresma 

Rıdvan Yılmaz 

Ryan Babel 

Utku Yuvakuran

Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı maç programı şöyle:

8 Ocak Salı 

16.00 Beşiktaş – Helmond Sport (Gloria Sports Arena)

11 Ocak Cuma 

17.00 Beşiktaş - Greuther Fürth (Gloria Sports Arena)

14Ocak Pazartesi 

17.00 Beşiktaş – Dinamo Zagreb (Gloria Sports Arena)

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