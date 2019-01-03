BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, kafilede yer aldı.
Siyah-Beyazılar,14 Ocak Pazartesi gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yapacak.
Çalışmalarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak olan Beşiktaş, kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş'ın, kamp kadrosuna şu futbolcular dahil edildi:
Adem Ljajic
Adriano Correia
Alpay Çelebi
Atiba Hutchinson
Caner Erkin
Cyle Larin
Domagoj Vida
Dorukhan Toköz
Ege Atlam
Enzo Roco
Erdem Seçgin
Erdoğan Kaya
Ersin Destanoğlu
Fatih Aksoy
Fatih Değirmenci
Gary Medel
Gökhan Gönül
Güven Yalçın
Hüseyin Seylığlı
Jeremain Lens
Kartal Kayra Yılmaz
Loris Karius
Marlon Bülent Üçüncü
Mertcan Açıkgöz
Mustafa Pektemek
Necip Uysal
Oğuzhan Aydoğan
Oğuzhan Özyakup
Ricardo Quaresma
Rıdvan Yılmaz
Ryan Babel
Utku Yuvakuran
Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı maç programı şöyle:
8 Ocak Salı
16.00 Beşiktaş – Helmond Sport (Gloria Sports Arena)
11 Ocak Cuma
17.00 Beşiktaş - Greuther Fürth (Gloria Sports Arena)
14Ocak Pazartesi
17.00 Beşiktaş – Dinamo Zagreb (Gloria Sports Arena)