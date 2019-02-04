Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta mücadelesinde dün akşam Beşiktaş’ı ağırlayan Antalyaspor, rakibine 6-2’lik skorla farklı mağlup oldu. Taraftarı önünde bir kez daha istediğini alamayan Kırmızı-Beyazlılar, üst üste 5. maçta da kazanmayı adeta unuttu. Ligde son galibiyetini 9 Aralık’ta Bursaspor deplasmanında yaşayan Antalyaspor, ardından Fenerbahçe ve Kayserispor’la 0-0 berabere kalmıştı. Bülent Korkmaz’ın öğrencileri, geçen haftaki 2-0’lık Konyaspor mağlubiyetinin ardından dün de mağlup ayrıldı. Ara transfer döneminde kadrosunu; Amilton Tarık Çamdal ve Fredy’le güçlendiren Antalyaspor, yeni hamlelerden kısa süre içerisinde beklediği verimi alamadı. Sıradaki maç Rizespor’la Spor Toto Süper Lig’de 20. haftayı 6-2’lik Beşiktaş mağlubiyetiyle tamamlayan Antalyaspor, ligde sıradaki maçına cumartesi günü çıkacak. Bülent Korkmaz’ın öğrencileri, 9 Şubat cumartesi, Çaykur Rizespor’a deplasmanda konuk olacak.

İyiler daima kazanır!

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında dün oynanan karşılaşmada sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Mücadelenin 21. dakikasında Kırmızı-Beyazlılar’ın Fransız sol beki Aly Cissokho, Güven Yalçın ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Pozisyonun devamında ise Adem Ljajic topu sağ kanattan bindirme yapan Jeremain Lens’e attı. Hollandalı futbolcu ilk anda kaleye doğru yönelse de daha sonra Cissokho’nun yerde yattığını gördü ve oldukça müsait bir durumda topu dışarıya attı.

Korkmaz tebrik etti

Fair Play adına çok doğru bir örnek gösteren 31 yaşındaki oyuncu, bu hareketiyle futbolseverlerin takdirini topladı. Yıldız oyuncuyu ise ilk olarak Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz tebrik etti. Öte yandan başarılı futbolcu, dün akşamki karşılaşmada gol atamasa da hırslı ve etkili görüntüsüne ek olarak Kagawa’nın attığı ilk gole asist yapmayı başardı.



