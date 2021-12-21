Uzun süredir merakla beklenen Süper Kupa maçının programı belli oldu. 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, Katar’da oynanacak. Beşiktaş 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapattığı için, Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Antalyaspor ile bu kez Süper Kupa’da kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’ın Başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor Turkcell Süper Kupa maçı TSİ 20.45’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil. Yayın bilgileri belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Geçen sezon Sergen Yalçın’ın yönetiminde 84 puanla Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde de Ersun Yanal’lı Antalyaspor’u 2-0’lık skorla geçip geçen dönemi çifte kupayla tamamlamıştı. Kara Kartal, 2 turnuvada da kupanın sahibi olduğu için Süper Kupa mücadelesini prosedür gereği Türkiye Kupası finalisti olan Antalyaspor’la oynayacak.

Bilet satışı ne zaman başlayacak?

40 bin 740 kişi kapasiteli Doha Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin bilet satışıyla ilgili olarak gözler TFF’nin yapacağı yeni açıklamada...