Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı (CANLI)

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçını Katar'da oynuyor. Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Kara Kartal, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasının sol çaprazı dışından attığı şutta top farklı şekilde auta çıktı.

4' Antalyaspor'da Veysel Sarı, Larin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

9' Pjanic'in uzun pasına hareketlenen Larin, ceza sahası içerisinde topu göğsüyle yumuşatmak istedi ancak topu kontrol edemedi. Araya giren Antalyasporlu Bünyamin'in vuruşunda top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı orta sahanın yakın mesafeden attığı şutta top yandan auta çıktı.

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Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine de ev sahipliği yapacak Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı saat 20.45'te başladı. ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelen karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Antalyaspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Güray, Poli, Milosevic, Doğukan, Ghacha, Crivelli

Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakem kadrosu

Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapıyor. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstleniyor.

Önder Karaveli'nin gözü Süper Kupa'da

Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.

Nuri Şahin 3. ayında kupa fırsatını elinde bulunduruyor

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3. ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'a şok üstüne şok

Beşiktaş’taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanan; Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları süren Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N’Koudou’dan bu maçta faydalanamıyor. Öte yandan dün yapılan yeni testte pozitif olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal ve temaslı bulunan Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.

Almanya’nın ardından ilk kez...

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan 15’inci Turkcell Süper Kupa, Almanya’nın ardından ilk kez Türkiye dışında bir ülkede oynanıyor. 2006 yılında ilk kez düzenlenmeye başlayan Süper Kupa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya’da oynanırken daha sonra ise Türkiye’nin farklı illerinde sahiplerini buldu.

Antalyaspor'da 7 eksik

Antalya temsilcisinde de önemli eksikler var. Sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan Antalyaspor’da Erkan Eyibil, Naldo, Fredy ve Haji Wright, Süper Kupa’da Beşiktaş maçında sahaya çıkamayan diğer isimler.