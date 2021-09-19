Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi dönüşünde ligin 5. haftasında dün Antalyaspor'la karşılaşmıştı. Eksik oyuncuların çokluğu ve yoğun fikstürün getirdiği yorgunluk nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın sahaya süreceği 11'i oluşturmakta bir hayli zorlanmıştı. Bir de zorlu maçta sakatlıklar Kara Kartal'ın peşini bırakmamış, önce stoper Necip Uysal sakatlanmış ardından da partneri Mehmet Topal sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti. Beşiktaş 'ta eksik oyuncuların fazlalığı can sıkarken, kulüpten Necip ve Mehmet'in sağlık durumlarıyla alakalı açıklama geldi.

İşte Beşiktaş'ın, Necip Uysal ve Mehmet Topal için yaptığı açıklama...

Futbol A Takımımızın Süper Lig ’in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal’ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal’a Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.