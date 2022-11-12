Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig 'in 14'üncü haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş , maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 14'üncü haftasında yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Antalyaspor ile karşılaşacak.

İSTANBUL,(DHA)



