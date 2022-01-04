Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır

Asbaşkan Emre Kocadağ, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın da izlediği, ilk on beş dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın (5 Ocak) TSİ 20.45’te Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.