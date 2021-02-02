Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar bu maçın hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

Basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direketör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oynandı. İdman, gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Süper Lig’in 23. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor ile yarın (3 Şubat) Antalya Stadyumu’nda oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.