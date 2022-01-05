Beşiktaş - Antalyaspor maçına 5 bin kişi!

Süper Kupa finalinde bu akşam Beşiktaş ile Antalyaspor karşılaşacak. Saat 20:45'te Katar'ın Doha kentinde oynanacak olan karşılaşmada siyah beyazlılar, 2020-2021 sezonunu 3 kupa ile birlikte tamamlamak amacıyla sahaya çıkacak. Antalyaspor ise Nuri Şahin yönetiminde ilk kupasını kazanmak istiyor.

Bu karşılaşma Doha kentinde yer alan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi 5 bin seyircinin izlemesi bekleniyor. Ayrıca Katar'da bulunan taraftarlar Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa mücadelesini tribünden ücretsiz olarak takip edebilecek.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.