Beşiktaş, Antalyaspor maçına 3’lü savunmayla başladı

Lige verilen arada Antalya kampında farklı formasyonlar üstünde çalışan Önder Karaveli, Antalyaspor maçında 3´lü savunma ile başladı. Geride Montero, Vida ve Necip’i görevlendiren Beşiktaş ’ın hocası, daha önce Çaykur Rizespor mücadelesinde benzer bir taktik uygulamıştı. Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ta maçın devamında 4’lü savunmaya geçti. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda pek sorun yaşamayan Beşiktaş, hücumda ise yine pozisyonları gole çevirememenin sıkıntısını yaşadı.

Josef ve Ghezzal'ı sonradan aldı

Beşiktaş’ın Antalya kampı öncesi kasığından sakatlık yaşayan ve kamp kadrosuna dahil edilmeyen Josef de Souza ile Antalya kampının tamamlanmasına kısa bir sürekala sakatlanarak İstanbul’a dönen Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçına 11’de başlamadı. 90 dakika öncesi “Riske etmek istemedik, gidişata göre bakacağız” diyen Önder Karaveli, iki oyuncuyu da sonradan maça dahil etti. Başarılı hoca, skoru değiştirmek adına tüm ikinci yarıda kulübeden 5 hamle yaptı.





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