Beşiktaş - Antalyaspor maçı son dakika gelişmeleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 23’üncü haftada deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçının 11’inde 3 değişikliğe gitti. Karaveli; Josef de Souza, Kenan Karaman ve Rachid Ghezzal’ın yerine Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan ve Francisco Montero’yu sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Önder Karaveli, savunmada Necip Uysal, Vida ve Montero’ya şans verdi. Sağ kanatta Rosier’i tercih eden tecrübeli teknik adam, orta sahada Pjanic, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan’ı 11’de sahaya sürdü. Rıdvan Yılmaz’ı sol kanatta oynatan Karaveli, hücum hattında ise Alex Teixeira ve Batshuayi’ye şans verdi.

Beşiktaş’ın Fraport TAV Antalyaspor maçındaki 11’i şöyle: “Ersin Destanoğlu- Necip, Vida, Montero, Rosier, Can Bozdoğan, Pjanic, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Batshuayi.”

SİSTEM DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında farklı formasyonlar üstünde çalışan Önder Karaveli, Antalyaspor maçında 3’lü savunma ile sahada yer aldı. Sezonun ilk yarısında genellikle 4-1-4-1 dizilişini kullanan siyah-beyazlılar, Önder Karaveli’nin göreve gelmesiyle farklı formasyonla karşılaşmalara çıkmıştı. Antalya’da yapılan kampta 3’lü savunma çalıştıran Karaveli, Antalyaspor karşılaşmasında da bu dizilişi tercih etti.

BEŞİKTAŞ’TA 5 YERLİ İSMİN 4’Ü ÖZKAYNAKTAN

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahada 5 Türk oyuncuyla yer aldı. Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların ilk 11’inde 5 Türk oyuncu sahaya çıktı. Dikkat çeken detay ise bu 5 ismin 4’ünün özkaynak düzeninden gelmesi oldu. Geçtiğimiz sezonlar takıma dahil edilen Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra bu sezon forma şansı bulan genç oyuncu Emirhan İlkhan 11’de görev aldı.

JOSEF VE GHEZZAL RİSKE EDİLMEDİ

Beşiktaş’ta Antalyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Josef de Souza ve Rachid Ghezzal riske edilmedi. Antalya kampı öncesi kasığından sakatlık yaşayan ve kamp kadrosuna dahil edilmeyen Josef de Souza ile Antalya kampının tamamlanmasına kısa bir süre kala sakatlanarak İstanbul’a dönen Rachid Ghezzal, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11’de görev almadı. Bu hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlaya iki oyuncu riske edilmeyerek karşılaşmada yedek kulübesinde başladı.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü doldu. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş kulübü ve taraftar grupları, Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin dolması yönünde bir kampanya başlatmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar da biletlerin büyük bölümünü bitirerek takımlarına destek olma adına tribünlerdeki yerlerini aldı.

ANTALYASPOR’DA YENİ TRANSFERLERDEN 3’Ü İLK 11’DE

Antalyaspor’da devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen isimden 3’ü Beşiktaş karşısında ilk 11’de görev yaptı. Teknik sorumlu Nuri Şahin, yeni transferler Fernando, Alassane Ndao ve Luiz Adriano’yu ilk 11’de sahaya sürdü. Admir Mehmedi ise Beşiktaş maçının kadrosunda yer bulamadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Fernando, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile görüşmüş, ancak transferi son anda geçekleşmemişti. Brezilyalı orta saha, Antalyaspor formasıyla Beşiktaş’a rakip oldu.

Fraport TAV Antalyaspor’un Beşiktaş karşılaşmasındaki 11’i şu şekilde: “Boffin -Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan Sinik, Adriano.”