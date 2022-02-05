Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Beşiktaş , son olarak ligde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı kazanmak için yeterince pozisyon buldular ama özellikle Kenan Karaman kale önündeki yetersizliği maçtan 1 puanla ayrılmalarına sebep oldu. Genel olarak takımın performanstaki son gelişmesi ilk dörde girmek için umut verdi. Son zamanlarda takım özellikle iç sahada etkileyici bir performansı sergiliyor. Beşiktaş, çok ihtiyaç duyulan bir dinlenme dönemini geride bıraktı.

Antalyaspor, son maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Nuri Şahin'in ekibinin mücadeleleri devam ediyor. Bu kadro kesinlikle düşme hattında yer alacak bir kadro olmasa da genç ve tecrübesiz teknik direktör takım savunmasına henüz bir çözüm bulabilmiş değil. Ocak transfer döneminde birkaç hücum oyuncusu transfer eden Akdeniz ekibi, özellikle deplasmanda savunma sıkıntılarının devam etmesini bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.

Mücadelede ev sahibi takım favori.