4 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş , Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Araya ÖK Yeni Malatyaspor beraberliğiyle giren Kara Kartal, zirve takibini sürdürmek için yeni bir galibiyet serisi peşinde olacak. 7 maçtır 3 puana hasret kalan Antalyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında nokta koymak istiyor. Beşiktaş’ta Antalyaspor maçı öncesinde uzun süreli sakatlıklar haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Akdeniz ekibinde zorlu 90 dakika öncesi sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy'un oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Emirhan, Souza, Pjanic, Alex, Güven, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Veysel, Doğukan, Fredy, Fernando, Hakan, Wright, Mehmedi

Eksikler takıma geri döndü

Beşiktaş’ta Antalyaspor maçı öncesinde uzun süreli sakatlıklar haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Rizespor maçında sakatlanan Umut Meraş ve Ye ni Malatyaspor deplasmanında sakatlananan Josef de Souza tedavilerini tamamlayıp takıma katıldı. 5 gün önce antrenmanda sakatlanan Rachid Ghezzal da dün itibarıyla takım çalışmasına dahil oldu ve oyuncunun oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Beşiktaş’ın Antalya karşısındaki eksikleri, sezonu kapatan Mert Günok ile yine uzun süredir sakatlığı devam eden Kevin N’Koudou olacak.

4 futbolcu sınırda çıkacak

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş’ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 sarı kartı bulunan Oğuzhan, Larin, Batshuayi ve Rıdvan, yarın kart görmeleri durumunda 25’inci haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hedef yeni sayfa!

23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan Beşiktaş, ligde 6. sırada yer alıyor. Kötü geçen sezonda yine de Süper Kupa’yı almayı başaran Siyah-Beyazlılar, kalan haftalarda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak ve maksimum galibiyet sayısına ulaşarak Avrupa kupaları için ligi en iyi yerde bitirmek amacında. Beşiktaş’ın bunu başarmak için ihtiyacı olan şey ise galibiyet serisi yakalamak.

Kupada rakip Göztepe

Teknik direktör Önder Karaveli’nin Beşiktaş’ın başında çıktığı 9 maçta yakaladığı uzun bir galibiyet serisi henüz yok. Antalya kampında takımını sezonun kalan bölümüne oldukça iyi hazırlayan Karaveli, bu akşam taraftarları önünde oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasını kazanıp ardından hafta içinde de Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi yenerek çıkışlarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Rekabette Beşiktaş üstün taraf...

Ligde bu akşam karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 61 karşılaşmada Beşiktaş 41 galibiyet alırken, Antalyaspor ise 8 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. 12 mücadelede eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 30 mücadelede ise Siyah-Beyazlılar 22 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi bu deplasmanda 3 kez kazanabildi. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede de Antalyaspor evinde 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Batshuayi kaldığı yerden devam

Beşiktaş formasıyla sezonun ilk yarısında tutuk bir görüntü ortaya koyan Michy Batshuayi, ikinci bölümde ise çıkışa geçmişti. İlk 3 maçta; Rize, Antep ve Karagümrük filelerini havalandırmayı başaran Belçikalı futbolcu, 1- 1 sona eren Yeni Malatyaspor müsabakasında ise Alex Teixeria’nın golünün asistini yapmıştı. Son 4 maçta 4 gole katkıyla oynayan tecrübeli futbolcu. oldukça verimle geçirdiği Antalya kampının ardından şovuna kaldığı yerden bugün devam etmek istiyor. Batshuayi, bu akşam Antalya filelerini boş geçmeyip gollerine yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

Antalyaspor'un yenileri kadroda olacak

transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına yeni oyuncuları Admir Mehmedi, Fernando Martins, Alassane Ndao ve Luiz Adriano’yu da götürecek. 34 yaşındaki tecrübeli forvet Luiz Adriano’nun, Beşiktaş maçının ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferleriyle deplasmanda rakibini yenerek ligde 7 hafta süren galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Deplasmanda 2 oyuncu yok!

Antalyaspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy’un oynaması beklenmiyor. Antalyaspor’da Beşiktaş maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında. Antalyaspor’da kaleci Boffin, Güray Vural, Veysel Sarı ve Doğukan Sinik, Siyah-Beyazlılar’a karşı oynanan maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.