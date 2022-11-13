Türkiye Futbol Federasyonu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle Vodafone Park'ta bu akşam oynanması gereken Beşiktaş -Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Federasyondan yapılan açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bu üzücü gelişmenin ardından "Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?" sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş'ın Süper Lig 'in 14. haftasında Antalyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edeceği Antalyaspor maç öncesi stadyuma çok yakın bölgedeki İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu gelişme sonrası Beşiktaş-Antalyaspor maçı da ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde maçın ne zaman ve hangi saatte oynayacağını açıklaması bekleniyor.









Kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maç için stada ulaştı. Ancak Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenirken, Beşiktaş kararın alınmasından birkaç dakika stada ulaştı ve ardından kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma geldi.

Talimat verildi ve stat boşaltıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 20.00’de oynanması planlanan Beşiktaş -Antalyaspor müsabakasının güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte, stat amirlerinden güvenliklere talimat verildi ve stat boşaltıldı.

Görevli polis memurları ve güvenlik görevlileri stadyumda bulunan taraftarları hızlı ve güvenli bir şekilde stat dışına çıkardı.

Vodafone Park'ta taziye mesajı

Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan patlamanın ardından Süper Lig'de oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması ertelendi. Yaşanan erteleme sonrasında tribünlerde bulunan taraftarlar stat dışına çıkarılırken, stada gelen Beşiktaş kafilesi de otobüsten inmeden tesislere geri döndü.

Stadyumun boşaltılmasıyla birlikte Beşiktaş Kulübü, patlamada hayatını kaybedenler için Vodafone Park'ta taziye mesajı yayınladı. Stadyumda bulunan LED ekranlarda 'Başımız sağ olsun' ve '#Taksim' mesajları yer aldı.