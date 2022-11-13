Beşiktaş - Antalyaspor maçı iddaa oranları

Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş'i takımı başına getiren Beşiktaş , Güneş'in ilk maçında Ümraniyespor engelini 5-2'lik skorla geçmişti ancak geçen hafta derbi maçta Galatasaray 'a 2-1 kaybetti. Derbi yenilgisi sonrası yedek ağırlıklı kadroyla hafta arası Serik Belediyespor'la kupa maçı oynadılar; 3-1 kazandılar. Antalyaspor maçı öncesi 4 oyuncu sakat! Rachid Ghezzal amelliyat oldu ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak; Josef de Souza, Arthur Masuaku ve Valentin Rosier ise Dünya Kupası arasından sonra sahalara geri dönecek. Şenol Güneş sol bekte Umut Meraş, sağ bekte Tayfur Bingöl ile maça başlayacak. Orta alanda "Atiba Hutchinson, Salih Uçan & Gedson Fernandes" üçlüsü oynayacak. Hücumun bir kanadında Cenk Tosun, diğerinde Nathan Redmond'ı izleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezonun ilk 9 haftası sadece 7 puan (2G 1B 6M) toplayabilen Antalyaspor, son 3 maçında fire vermedi ve müthiş bir çıkış gösterdi. Fredy, Sinan Gümüş ve Alassane Ndao dışında takımda göze çarpan bir eksik yok. Hafta arası kupa randevusunda Pendikspor'u 3-0 geçerken bazı ilk 11 oyuncuları dinlendirildi. Güray Vural, Bünyamin Balcı, Fernando, Shoya Nakajima ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Haji Wright yeniden ilk 11'e çekilecektir. Nuri Şahin geçen hafta "Veysel Sarı, Luyindama & Kudryashov" stoper üçlüsü ile başlayıp 2-0 geri düşünce 26. dakikada sistem değişikliğine gitmiş ve 4-2 kazanmıştı. Beşiktaş karşısındaki savunma tercihinin nasıl olacağı merak konusu...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 4 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Antalyaspor'un ligdeki son 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %52'lik kesim Dünya Kupası arası öncesi ligin son maçında siyah-beyazlı takımdan 3 puan bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.