Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27.haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Süper Lig'in 26.haftasında dün akşam Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmanı tamamladı, Diğer futbolcular ise 5'e 2 çalışması ve pas şut çalışmaları ile idmana devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına 18 Mart Çarşamba günü devam edecek.

İSTANBUL, (DHA)