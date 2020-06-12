Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

12 Haziran 2020, Cuma 20:14 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında yarın (13 Haziran) saat 21.00’de Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

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