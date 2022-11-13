Beşiktaş , Süper Lig 'in 14. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Şenol Güneş yönetiminde derbi mağlubiyetini unutmak isteyen Siyah-Beyazlılar galip gelerek Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor. Nuri Şahin'li Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Montero, Umut, Redmond, Atiba, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Güray, Kudryashov, Ghacha, Veysel, Fernando, Ufuk, Nakajima, Wright, Larsson

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Berkay Vardar, takımdaki yerlerini alamayacak.

Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da ise sakatlıkları süren Alassane Ndao ve Fredy, Beşiktaş'a karşı sahada olamayacak. Sinan Gümüş'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Antalyaspor seri peşinde!

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Fraport Antalyaspor'un ise 16 puanı bulunuyor. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup eden Akdeniz ekibi, galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkarmak istiyor.