Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de Corona sonrası Beşiktaş ilk maçında Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-Beyazlılar 27. haftada Antalyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Siyah-Beyazlı takımda Karius ile yollar ayrılmıştı. Sergen Yalçın'ın bu karşılaşmada Ersin Destanoğlu'na görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş - Antalyasor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Antalyasor muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Boyd), Ljajic, Caner, Umut (Boateng)

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

Beşiktaş ile Antalyaspor 48. maça çıkıyor

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş evinde açık ara üstün

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.