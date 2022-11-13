Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi | TFF resmen açıkladı...

İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. 16.20'de yaşanan patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Vodafone Park’a çok yakın bir nokta olan İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası Beşiktaş 'ın Süper Lig 'in 14. haftasında bu akşam saat 20.00'de Antalyaspor'u konuk edeceği maçın akıbeti de merak konusu olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, konuyla ilgili İstanbul Valiliği ile görüşmelerini sürdürürken mücadelenin oynanıp oynanmayacağına dair TFF'den açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Antalyaspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Beşiktaş stada geldi ve tesislere geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maç için stada ulaştı. Ancak Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenirken, Beşiktaş kararın alınmasından birkaç dakika stada ulaştı ve ardından kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma geldi.

Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 20.00’de oynanması planlanan Beşiktaş -Antalyaspor müsabakasının güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte, stat amirlerinden güvenliklere talimat verildi ve stat boşaltıldı.

Görevli polis memurları ve güvenlik görevlileri stadyumda bulunan taraftarları hızlı ve güvenli bir şekilde stat dışına çıkardı.





Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü, yapılan saldırıyı şiddetle lanetledi, konu ile ilgili "Futbol A Takımımızla Fraport TAV Antalyaspor arasında bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta müsabakası, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan hain saldırı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıdan medet umanların hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir güç yoktur.

Saldırıda yaşamını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz." açıklamasını yaptı.