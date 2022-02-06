Beşiktaş - Antalyaspor maçı (CANLI)

4 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş , Süper Lig 'in 24. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Araya ÖK Yeni Malatyaspor beraberliğiyle giren Kara Kartal, zirve takibini sürdürmek için yeni bir galibiyet serisi peşinde. 7 maçtır 3 puana hasret kalan Antalyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında nokta koymak istiyor. Vodafone Park'ta karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından şutunu atan Batshuayi, kaleci Boffin'i geçemedi. Tecrübeli eldiven topu kornere çelerken topun başına Pjanic geçti. Boşnak orta sahanın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

14' Poli'nin savunma arkasına attığı topa Alessano Ndao hareketlendi. Doğru zamanda kalesini terk eden Ersin, tehlikeyi uzaklaştırdı.

22' Rıdvan'ın ortasına koşu yapan Emirhan, Veysel'den seken topu ceza sahası içerisinde kontrol etti. Genç futbolcu topu kontrol edip şutunu attı, ancak kaleci Boffin gole izin vermedi.

23' Antalyaspor, Beşiktaş kalesine tehlikeli geldi. Doğukan'ın pasında Vida'dan sıyrılan Luiz Adriano, ceza sahasına girdi, boş durumda olan Ndao'ya pasını aktaramadı. Beşiktaşlı futbolcular faul beklerken Brezilyalı seken topu ceza sahasına gönderdi. Fernando'nun attığı şutta topu Ersin, son anda çelmeyi başardı.

34' Antalyaspor'da Naldo, Michy Batshuayi'ye yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

35' Pjanic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Montero, topu içeri çevirdi. Vida'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top Güray Vural'dan döndü. Pozisyon, VAR'dan izledi. Beşiktaşlı futbolcular, topun Güray'ın eline çarptığı itirazlarında bulunsa da pozisyonu inceleyen VAR, penaltıya sebebiyet verecek bir müdahale olmadığını tespit etti.

42' Necip Uysal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Montero, topu arka direğe çevirdi. Emirhan'dan önce araya giren Antalyaspor savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49' İkinci yarının ilk ciddi gol pozisyonunu Antalyaspor yakaladı. Fernando'nun savunma arkasına gönderdiği ara pasla ceza sahasına giren Ndao, şutunu attı ancak kalesini zamanında terk eden ve açıyı kapatan Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.

49' Antalyaspor'da Luiz Adriano, Emirhan İlkhan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

53' Fredy'nin ara pasına hareketlenen Ndao, ceza sahasında boş durumda olan Luiz Adriano'ya pasını aktardı. Brezilyalı forvet, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

63' Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın yerine Rachid Ghezzal, Can Bozdoğan'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu.

64' Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, oyuna girmesinden bir dakika sonra Doğukan Sinik'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.





**

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Antalyaspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel.