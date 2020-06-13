Beşiktaş - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de Corona sonrası Beşiktaş ilk maçında Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi veriyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-Beyazlılar 27. haftada Antalyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda sürpriz yapma peşinde. Siyah Beyazlı ekipte gözler 19 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nda. Karius'un ayrılı

Mücadele başladı.

Tehlikeli atak

Mücadelenin 3. dakikasında Victor Ruiz'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın ortasını uzak köşede Boateng kontrol etti, dar açıdan çektiği şut dışarı çıktı.

Maçta dakikalar 6'yı gösterdiğinde bu kez Beşiktaş'ta genç Rıdvan kaleyi deneyen isim oldu. Ruiz'in pasıyla yine ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı 12. dakikada Antalyaspor cephesinden Nazım Sangare gördü. Milli futbolcu, Atiba'ya arkadan yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kartla cezalandırıldı. Bu kartla Nazım Sangare cezalı duruma düşmüş oldu.

Sinan Gümüş eşitliği bozdu

GOL | Antalyaspor 15. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı gol ile 1-0 öne geçti. Amilton ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu Ersin kurtardı. Ardından uzak köşeye yaptığı ortasına Sinan Gümüş kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Sinan Gümüş böylece bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.









21. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Boateng kafayı vurdu, ardından kale önünde Diaby topu iyi kontrol edemeyince net fırsat kaçtı.

Maçın 32. dakikasında Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, Lukas Podolski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Amilton farkı 2'ye çıkardı

GOL | Karşılaşmanın 35. dakikasında Antalyaspor Amilton'un attığı gol ile farkı 2'ye çıkarttı. Podolski'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Amilton'un uzak köşeye vuruşu ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 2. golünü attı.

Mücadelenin 37. dakikasında Beşiktaş'ta Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Diaby kafayı vurdu, şutu yan ağlarda kaldı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ekipleri Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile soyunma odasına gitti.

2.yarı değişikliklerle başladı

Maçın 2. yarısına Beşiktaş oyuncu değişiklikleri yaparak başladı. 2-0'lık skorla geride olan Kara Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i ve N'koudou'yu sahaya sürdü. Siyah Beyazlılar'da kenara gelen isimler ise Güven Yalçın ve Diaby oldu.

Antalyaspor direği geçemedi

Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan taraf Akdeniz ekibi oldu. 46. dakikada Antalyaspor'da Sinan Gümüş'ün ceza yayı üzerinden çektiği şut üst direkte patladı.

Maçta dakikalar 50'yi gösterdiğinde bu kez tehlikeli gelen taraf Beşiktaş oldu. Gökhan Gönül'ün ortasını altı pasın sol çaprazında kontrol eden N'Koudou iyi bir vuruş yapamayınca net fırsat kaçtı.

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Mücadelenin 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.

Maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu’na kalede görev verdi. Alman kaleci Loris Karius’un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin’e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.

Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu’nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz’ı da Caner Erkin’in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig’de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı. Sakatlığı devam eden N’Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz’ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.

Beşiktaş yönetimi maçı izledi

Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.

Kartonetler tribünleri süsledi

Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için ’Ruhumuz Yeter’ sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.

Taraftarlar dışarıdan destekledi

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park’ın yanında ’Beleş Tepe’ olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.