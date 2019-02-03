Beşiktaş-Antalyaspor CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni transfer Kagawa'nın kadroda yer aldığı maçta Beşiktaş Antalyaspor'u deplasmanda yenmek istiyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Maçtan dakikalar:

Süper Lig'in 20. haftasındaki Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesi, ev sahibi Antalyaspor'un vuruşu ile başladı.

Mücadelede ilk gol girişimine 9. dakikada konuk ekip Beşiktaş girdi. kendi yarı sahasında topla buluşan Lens, hızlı bir şekilde rakip kaleye doğru yöneldi ve pasında Güven'i topla buluşturdu. Güven'in ceza sahası içinde şutu kaleci Boffin'de kaldı.

14.dakikada Domagoj Vida, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

17.dakikada Antalyaspor, Beşiktaş kalesine ilk defa geldi. Yekta ve Hakan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Yekta'nın ortasında Doğukan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

26.dakikada Siyah-Beyazlılar etkili geldi. Güven'in kanata doğru uzun oynadığı topu Lens güzel bir şekilde kontrol etti ve tehlikeli bölgeye ortasını yaptı ancak hiçbir futbolcu dokunamadı ama Caner topu kaptı. Deneyimli futbolcunun ceza sahası yayına doğru çıkardığı topa Adriano vurdu ancak top auta gitti.

Antalyaspor - Beşiktaş 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Drole, Doğukan, Yekta, Chico, Salih, Cissokho, Nazım, Doukara, Hakan, Bahadır

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

Yedekler: Utkui Ersin, Necip, Roco, Muhayer, Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin

Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11’de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz’ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11’de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın’a şans verdi.

Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa’yı ise yedek soyundurdu.

Korkmaz’dan iki değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11’de yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan’ın yerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik’e şans tanıdı.

Japon gazeteciden Kagawa’ya takip

Öte yandan Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport’un İstanbul’da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı’nda karşılaşmayı takip etti

Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya’da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.