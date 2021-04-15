Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikten sonra önce Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, peşinden deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. Hikmet Karaman yönetiminde ateş hattından çıkıp, 13. sıraya kadar yükselen Başkent ekibi, Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak. Lider karşısında sürpriz yapmayı hedefleyen Ankaragücü'nde maç öncesinde konuşan Hikmet Karaman, "Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Bu maçta da elimizden geleni yapıp, Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Ghezzal, Josef, Dorukhan, Oğuzhan, N’Koudou, Larin

Ankaragücü: Korcan, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Voca, Alper, Paintsil, Geraldo, Emre Güral

Aboubakar kadroda yok

Ankaragücü maçı öncesi Kara Kartal’da en çok merak edilen konu; Aboubakar’ın oynayıp oynamayacağıydı... Adalesindeki sakatlık nedeniyle bireysel çalışan Kamerunlu forvete yoğun tedavi uygulanırken, teknik direktör Sergen Yalçın da öğrencisinin durumunu yakından takip etti. Hocasıyla görüşen Aboubakar’ın, “Final gibi bir maça çıkacağız. Şampiyonluk yolunda sahada olup, takıma yardım etmek istiyorum. Oynat beni hocam” dediği öğrenilirken, başarılı çalıştırıcı ise temkinli davrandı. Cenk Tosun’un sezonu kapattığı süreçte Aboubakar’ın da uzun süreli takımdan ayrı kalmasından endişelenen Sergen Yalçın, yıldız santrforu kamp kadrosuna almadı. Yıldız forvet, 20 Nisan’daki Sivasspor maçında formasına kavuşacak.

Yönetimden takıma destek

Son idmanını gerçekleştirip, Ankaragücü maçı öncesi kampa giren Siyah-Beyazlılar’da yönetim de takımı yalnız bırakmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncular ile bir araya gelirken, şampiyonluk yolunda yine tam destek verdiler. Antrenmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri’nde hep birlikte akşam yemeği yenildi, Başkan takımdan galibiyet istedi.

Josef dönüyor

Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza'nın Ankaragücü karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

6 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Ankaragücü'nde son dakika

Hikmet Karaman’ın gelişi sonrası ligde ayağa kalkan Ankaragücü, son 7 maçından tam 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. Buna rağmen düşme potasının sadece 3 puan üstünde yer alan Sarı-Lacivertliler, bir an önce sıkıntılı bölgeden kurtulmak istiyor. Başkent ekibinde Beşiktaş maçı öncesi önemli eksikler var. Orta sahanın kilit ismi Endri Çekici cezalı, forvet Börven sakat. Lobjanidze ve Diousse’nin de tedavileri devam ediyor.

Beşiktaş, Ankaragücü ile 104. maçına çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 104. lig mücadelesine çıkacak. İki takım arasında geride kalan 103 maçta siyah-beyazlı ekip, 70 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş’ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 191 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi. Beşiktaş, Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş son 25 maçın 20’sini kazandı

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 25 maçın 20’sini kazandı, 4’ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da 2-1’lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011’de Ankara’daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0’lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, İstanbul’daki son 12 maçı kazandı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. İki ekip arasında İstanbul’da yapılan lig maçlarında Beşiktaş’ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42’ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini 1969-1970 sezonunda 3-2’lik galibiyetle aldı. Başkent temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi İstanbul’da son olarak 2001-2002’de 2-1 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’da yapılan karşılaşmada Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu.