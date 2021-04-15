Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikten sonra önce Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, peşinden deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. Hikmet Karaman yönetiminde ateş hattından çıkıp, 13. sıraya kadar yükselen Başkent ekibi, Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak. Lider karşısında sürpriz yapmayı hedefleyen Ankaragücü'nde maç öncesinde konuşan Hikmet Karaman, "Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Bu maçta da elimizden geleni yapıp, Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş - Ankaragücü maçının 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, N’Koudou, Larin.

Ankaragücü: Korcan; Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto; İbrahim, Alper Potuk; Geraldo, Paintsil, Badji; Emre Güral.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



