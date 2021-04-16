Fenerbahçe'yle berabere kalıp Kasımpaşa'ya yenilince Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yakalanan Beşiktaş, Alanyaspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Siyah beyazlılarda, Everton'dan kiralanan Cenk Tosun sezonu kapattı. Milli takımdan sakat dönen Vincent Aboubakar iyileşme sürecini henüz tamamlamadı. Ajdin Hasic geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu. Bu 3 ismin dışında takımda önemli bir eksik yok, TD Sergen Yalçın'ın "9 numara" pozisyonunda Cyle Larin ile maça başlaması bekleniyor. Kanatlarda "Ghezzal & N'Koudou" olacak. Orta alanda Josef de Souza cezasını tamamladı ve ilk 11'e geri dönüyor. Josef'in yanında da büyük ihtimalle "Atiba & Oğuzhan" başlayacak. Yoğun maç fikstürü nedeniyle sol bekte rotasyon yapan Yalçın, son 5 lig maçının tamamında Fabrice N'Sakala ile oynamıştı. Bu sefer Rıdvan Yılmaz görebiliriz çünkü 16 günde 5 maçlık zorlu bir başka periyot başlıyor...

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Hikmet Karaman göreve geldikten sonra şahlanan, düşme hattından kurtulup orta sıralara doğru yol alan Ankaragücü, İstanbul'a ilk 11'den 5 önemli ismi getirmedi. Attığı 10 golle takımı sırtlayan Torgeir Börven büyük ihtimalle sezonu kapattı. Sakatlıkları bulunan as kaleci Ricardo Friedrich, büyük takımların gözdesi Atakan Çankaya ve kanattaki etkili oyunuyla dikkat çeken Saba Lobzhanidze deplasman kafilesinde yer almadı. Orta sahayı ayakta tutan isimlerden Endri Çekici de cezası nedeniyle yok. Börven'in yokluğunda Emre Güral gole en yakın oyuncu olacak. Lobzhanidze ve Çekici'nin yokluğunda ise Alper Potuk biraz daha fazla sorumluluk alacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 8 maçın 7'si "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Ankaragücü'nün deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Hikmet Karaman göreve geldikten sonra oynadığı 10 lig maçında 18 puan toplayan Ankaragücü (5 galibiyet - 3 beraberlik), sezonun ilk 22 haftalık dönemini de aynı puanla geçmişti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %49'luk kesim zirvede bulunan ve özgüvenli bir şekilde şampiyonluğa koşan siyah-beyazlılara Dolmabahçe'de de güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.