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Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

17 Ocak 2023, Salı 13:52 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya gidecek. 

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