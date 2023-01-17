Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya gidecek.