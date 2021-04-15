Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takımda MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosu da açıklanırken, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ve Ajdin Hasic kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin.