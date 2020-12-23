BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, pas, 5’e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.

İHA