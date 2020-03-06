Beşiktaş - Ankaragücü maç sonucu: 2 - 1

Sergen Yalçın ile çıkış yakalayan Beşiktaş, 25. haftanın açılış maçında düşme potasında bulunan Ankaragücü karşısında 2-1 kazanmayı başardı. Beşiktaş'ın gollerini Burak Yılmaz ve Ljajic atarken konuk ekibin tek sayısını İlhan Parlak penaltıdan kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 43 yaparken gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi fire vermedi. Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu oyuncular Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd idi.

Ankaragücü ise üst üste 3 hafta yenilmiş oldu ve 20 puanla düşme hattında kaldı.









Maçtan dakikalar

2.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Ceza sahası içinde Sedat şutunu çekti top savunmadan geri geldi

4.dakikada Beşiktaş penaltı vuruşu kazandı

GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Süper Lig'de bu sezon penaltıdan en çok gol atan oyuncu Burak Yılmaz

11.dakikada Boyd sağ kanattan çevirdi, Burak Yılmaz topu çaprazda kontrol edip yere düşmeden vurdu şutu yan ağlarda kaldı.

13.dakikada Beşiktaş çok etkili geldi. Penaltı noktası yakınlarında topu alan Burak Yılmaz sol ayağıyla vurdu top az farkla auta gitti

16.dakikada Ankaragücü takımında Atilal Turan ceza sahası dışında vurdu top farklı biçimde auta gitti

SARI KART 22.dakikada Ankaragücü takımında Orgill sarı kart gördü. Çizgi kenarında N'Koudou ile Orgill arasında yaşananların ardında Orgill kart gördü.

SARI KART Aynı pozisyonda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da sarı kart gördü

24.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Michalak sağ kanattan ortaladı kaleye paralel giden topa Orgill uygun durumda dokunamadı

30.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Boateng kafayı vurdu top farklı biçimde auta gitti

33.dakikada sağ kanattan Boyd ortaladı ancak savunmada Kulusic topu çıkarmayı başardı

36.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Ceza sahası içinde topu uygun durumda önünde bulan Michalak şutunu çekti top savunmadan döndü.

SARI KART 37.dakikada Ankaragücü takımında Lukasik orta sahada rakibine faul yapınca hakemden sarı kart gördü.

SARI KART 38.dakikada Ankaragücü takımında Sedat ceza sahası içinde Karius ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem aldatmaya yönelik hareket nedeniyle Sedat'a sarı kartına gösterdi.

SARI KART 40.dakikada Beşiktaş'ta Lens ceza sahası önünde tehlikeli bir pozisyona girme ihtimali bulunan Michalak'a yaptığı faul sonucunda hakemden sarı kart gördü.

41.dakikada serbest vuruşu Gerson Rodrigues kullandı, şutu farklı biçimde auta gitti

44.dakikada savunmanın arkasına Burak Yılmaz sarktı ancak hakem pozisyonun devamında ofsayt olduğunu işaret etti.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti

İKİNCİ YARI BAŞLADI

SARI KART 48.dakikada Beşiktaş'ta Ruiz yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

52.dakikada sağ kanattan Boyd etkili geldi ceza sahasına ortaladı ancak top kalecide kaldı

SARI KART 53.dakikada Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Elneny orta sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

54.dakikada Elneny ceza sahası dışından vurdu şutu yandan farklı biçimde auta gitti

58.dakikada sol çaprazdan Orgill ceza sahasına girdi uygun durumda şutunu Karius köşeden çelmeyi başardı.

OFSAYT 61.dakikada Ankaragücü golü attı ancak öncesinde hakem ofsayt olduğunu işaret etti. Ceza sahası dışından çekilen şutu Karius sektirdi kale sahasında Orgill topu tamamladı ancak şut çekilmeden önce Orgill ofsayt pozisyonunda olduğu için gol geçersiz oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 66.dakikada Beşiktaş'ta Boateng çıktı yerine Diaby girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 68.dakikada Ankaragücü'nde Sedat çıktı yerine Saba Lobjhanidze girdi.

NET FIRSAT 76.dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Faty kaleci ile karşı karşıya kaldı şutu direğe çarpıp auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 78.dakikada Beşiktaş'ta N'Koudou çıktı yerine Adem Ljajic girdi

SARI KART 82.dakikada Ankaragücü takımından Ricardo Faty ceza sahası dışında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

SARI KART 83.dakikada Ankaragücü takımından Michalak baraj kurulurken yaptığı itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü.

84.dakikada Beşiktaş adına serbest vuruşu Ljajic kullandı şutu üstten auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 84.dakikada Ankaragücü takımında Lukasik'in yerine Scarione oyun girdi.

86.dakikada sağ kanattan Diaby geldi ortasını Atiba ceza sahasında kontrol etmek istedi ama topu iyi alamadı

GOL! 89.dakikada Beşiktaş, ceza sahası dışından Ljajic'in attığı golle 2-0 öne geçti

90.dakikada Ankaragücü penaltı kazandı

GOL! Ankaragücü, İlhan Parlak'ın penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı





Maçtan notlar

Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş, geçen haftaya göre bu mücadeleye tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlarda yer alamayan Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü mücadelesine yedek başladı. Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Kevin-Prince Boateng ise MKE Ankaragücü karşısında ilk 11’de şans buldu.

Lens sağ bekte

Teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül’ün yokluğunda sağ bekte kullandığı Jeremain Lens’i MKE Ankaragücü karşısında aynı şekilde kullandı. Orta sahanın sağında ise Tyler Boyd görev aldı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N’Koudou, Domagoj Vida ve Caner Erkin ilk 11’de forma giydi. Beşiktaş’ta yedekler arasında ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz veAbdoulay Diaby bulundu.

Stat bayraklarla donatıldı

Vodafone Park’ın çatı kısmında büyük boyutta Türk bayrakları asıldı. Çatılarda 8 adet Türk bayrağı bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar da tribüne "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart astı. Taraftarlar ayrıca tribünlerde büyük boyutta Türk bayrağı açtı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı

Beşiktaşlı oyuncular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahaya "Eşitsizliğe Karşı Defanstayız" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı oyuncuların giydiği tişörtün önünde ise erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı. Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından ise "Cinayete kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız." paylaşımı yapıldı.

Tribünde önemli boşluklar

Vodafone Park tribünlerde yer yer boşluklar oldu. Karşılaşmayı 25 bine yakın taraftar izledi.







