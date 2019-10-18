Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yarın Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlılar’ın çalışmasında, milli aradan önce oynanan Alanya maçında sol dizinden sakatlanan ön libero Dorukhan katılmadı. Ayrıca sakatlıkları bulunan sağ bek Gökhan Gönül, stoper Ruiz, ön libero Oğuzhan ve yine Alanyaspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu N’Koudou çalışmada yer almadı.

Futbolcular istasyon koşuları ve streching çalışması sonrası 5’e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, dar alanda oyun kontrolü, pas ve şut çalışması ve dar alanda çift kale maç ile sona erdi.