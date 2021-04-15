Beşiktaş - Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig 2020-2021 sezonu 35. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Beşiktaş 34 hafta sonunda 22 galibiyet, 4 beraberlik sonucu elde ettiği 70 puanla Süper Lig'de ilk sırada yer alıyor. Konuk MKE Ankaragücü ise 10 galibiyet, 6 beraberlik sonucu elde ettiği 36 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 13. sırada yer alıyor.

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Maçtan dakikalar...

1' Oğuzhan Özyakup ceza alanı içinde yerde kaldı. VAR'dan Halis Özkahya'ya "İzle" önerisi geldi.

3' Hakem Halis Özkahya pozisyonu izledi ve "penaltı" dedi.

KORCAN PENALTIYI KURTARDI!

5' Nkoudou'nun penaltısını Korcan Çelikay kurtardı. Nkoudou çok yavaş ve rahat bir penaltı kullandı. Korcan köşeyi doğru tahmin edince penaltıyı kurtardı.

OĞUZHAN SAKATLANDI VE ÇIKTI

17' Oğuzhan Özyakup sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oğuzhan'ın yerine Mensah oyunda...

29' Georges-Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Zvonimir Sarlija kafayla topu uzaklaştırıyor.

35' Beşiktaş baskı kuruyor ancak bu baskı pozisypn üretmiyor.

KULUSIC KENDİ KALESİNE ATTI

45+4' Ghezzal'ın uzaklardan doldurduğu topta Kulusic kafayı kendi kalesine vurdu ve top ağlara gitti.

Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı başladı.

YİNE KULUSIC YİNE KENDİ KALESİNE

52' Beşiktaş Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. Kulusic maçta ikinci kez kendi kalesine gol attı.

Rosier'nin sağ kanattan ortasında altıpas içinde Kulusic'in ters kafası kaleye gitti ve gol oldu.

Beşiktaş - Ankaragücü maçının 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, N’Koudou, Larin.

Ankaragücü: Korcan; Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto; İbrahim, Alper Potuk; Geraldo, Paintsil, Badji; Emre Güral.







