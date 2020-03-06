Beşiktaş - Ankaragücü (CANLI)

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral peşinde. Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.









Beşiktaş - Ankaragücü ilk 11'ler belli oldu!

Sergen Yalçın tıpkı Başakşehir maçında olduğu gibi Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Lens'i tercih etti

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N’Koudou, Burak

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Michalak, Gerson, Orgill









Kritik mücadele başladı.

2.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Ceza sahası içinde Sedat şutunu çekti top savunmadan geri geldi

4.dakikada Beşiktaş penaltı vuruşu kazandı

GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Süper Lig'de bu sezon penaltıdan en çok gol atan oyuncu Burak Yılmaz

11.dakikada Boyd sağ kanattan çevirdi, Burak Yılmaz topu çaprazda kontrol edip yere düşmeden vurdu şutu yan ağlarda kaldı.

13.dakikada Beşiktaş çok etkili geldi. Penaltı noktası yakınlarında topu alan Burak Yılmaz sol ayağıyla vurdu top az farkla auta gitti

16.dakikada Ankaragücü takımında Atilal Turan ceza sahası dışında vurdu top farklı biçimde auta gitti

SARI KART 22.dakikada Ankaragücü takımında Orgill sarı kart gördü. Çizgi kenarında N'Koudou ile Orgill arasında yaşananların ardında Orgill kart gördü.

SARI KART Aynı pozisyonda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da sarı kart gördü

24.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Michalak sağ kanattan ortaladı kaleye paralel giden topa Orgill uygun durumda dokunamadı

30.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Boateng kafayı vurdu top farklı biçimde auta gitti

33.dakikada sağ kanattan Boyd ortaladı ancak savunmada Kulusic topu çıkarmayı başardı

36.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Ceza sahası içinde topu uygun durumda önünde bulan Michalak şutunu çekti top savunmadan döndü.

SARI KART 37.dakikada Ankaragücü takımında Lukasik orta sahada rakibine faul yapınca hakemden sarı kart gördü.

SARI KART 38.dakikada Ankaragücü takımında Sedat ceza sahası içinde Karius ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem aldatmaya yönelik hareket nedeniyle Sedat'a sarı kartına gösterdi.

SARI KART 40.dakikada Beşiktaş'ta Lens ceza sahası önünde tehlikeli bir pozisyona girme ihtimali bulunan Michalak'a yaptığı faul sonucunda hakemden sarı kart gördü.

41.dakikada serbest vuruşu Gerson Rodrigues kullandı, şutu farklı biçimde auta gitti





Derbi öncesi sarı kart alarmı

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, bu akşam oynanan karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 102. randevuda

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 102. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı







