Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan ve sözleşme yenileyen son şampiyon Beşiktaş , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Beşiktaş, bonservisi Sporting Lisbon’da bulunan Sloven golcü Andraz Sporar ile ilgileniyor.

O Jogo'da yer alan habere göre Sporting, Sloven golcüyü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş ise Sporar’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Portekiz ekibi, Sporar'ın kiralık sözleşmesine 7 milyon euro satın alma opsiyonu koymak istiyor. Beşiktaş ise bu bedeli 5 milyon euro’ya düşürmeye çalışıyor.

Sloven oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 41 maça çıktı, 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.

NTV Spor







